Минпромторг попросил Wildberries повысить эффективность обратной связи с партнерами

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Минпромторг РФ призвал маркетплейс Wildberries усилить обратную связь с сотрудниками и партнерами компании, сделав ее более эффективной. Об этом ТАСС сообщил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

"По итогам заседания комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле на площадке Минпромторга России мы указали Wildberries на крайнюю необходимость усилить обратную связь как с сотрудниками, так и с партнерами компании", – сообщил он.

Помимо этого, за ситуацией вокруг маркетплейса следит Роспотребнадзор.

"Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации, связанной с нестабильной работой отдельных пунктов выдачи заказов маркетплейса Wildberries и возможными задержками при получении заказов", – сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Вместе с тем в Роспотребнадзоре пояснили, что вне зависимости от исхода конфликта ситуация не должна сказаться на потребителях. В случае нарушения сроков доставки товаров ответственность ложится на продавца, а потребитель вправе потребовать неустойки в размере 0,5% от стоимости продукта за один день просрочки или расторгнуть договор и вернуть средства.

Товар, приобретенный онлайн, потребитель может вернуть в течение 7 дней с момента покупки. Исключением являются лекарственные препараты.

В ведомстве заключили, что любые жалобы на нарушение прав потребителей могут рассматриваться как административные правонарушения в отношении продавцов и других причастных лиц.

Речь идет о конфликте, произошедшем между компанией и владельцами пунктов выдачи заказов Wildberries. Сотрудники ПВЗ Wildberries ранее пригрозили руководству компании закрытием своих точек. Недовольство было вызвано новыми штрафами, которые ввел маркетплейс: из-за них издержки, вызванные возвратом, ложатся на самих сотрудников.

В свою очередь, в компании опровергли информацию о закрытии пунктов выдачи и забастовках, уточнив, что поддерживают связь с партнерами платформы. Маркетплейс обещал приостановить сотрудничество с теми, кто пытается нарушить работу офисов.

На фоне произошедшего Генпрокуратура поручила прокуратуре Московской области проверить сообщения о нарушении прав работников маркетплейса Wildberries.

К выяснению обстоятельств конфликта также подключился Минтруд РФ. Его глава Антон Котяков сообщил, что министерство изучает заявления от граждан и разбирается в ситуации.

Позже стало известно, что на фоне произошедшего Wildberries временно приостановил списания с пунктов выдачи за подмену товаров. Вместе с тем подобную проблему в компании назвали "чувствительной" как для продавцов, так и для предпринимателей.



Wildberries временно приостановил списания с пунктов выдачи за подмену товаров

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