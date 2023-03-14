Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В Wildberries опровергли информацию о закрытии пунктов выдачи и забастовках. В пресс-службе маркетплейса заверили, что пункты продолжают работать в обычном режиме.

В компании также отметили, что поддерживают связь с партнерами. Там уточнили, что с теми, кто попытается сорвать работу офисов, сотрудничество будет приостановлено.

"С "партнерами", которые выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса, сотрудничество может быть приостановлено в целях безопасности", – добавили представители Wildberries.

Как отметил представитель компании, в офис Wildberries пришли около 10–15 человек, представившиеся представителями партнерских пунктов выдачи, в сопровождении "желтых телеграм-каналов", при этом они отказались предоставлять свои данные компании и сотрудникам правоохранительных органов, в связи с чем у Wildberries не было уверенности, что они действительно являются партнерами.

Уточняется, что данные люди выразили недовольство усилением мер безопасности из-за подмен товаров.

"К сожалению, некоторые недобросовестные покупатели или менеджеры пунктов выдачи заказов могут подменять товары – например, на дешевые аналоги или товары без маркировки. Чтобы этого не происходило, менеджеры пунктов выдачи при возврате товара должны их проверять. Поэтому мы ввели дополнительную защиту наших продавцов от подмен. Ожидаем, что благодаря этим мерам доля мошенничеств снизится в несколько раз", – уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пункты выдачи маркетплейса Wildberries могут закрыться 15 марта из-за забастовки. Отмечалось, что владельцев точек не устраивает, что платформа ввела новые штрафы за возврат товаров.

Новые правила подразумевают, что с владельцев пунктов выдачи заказов будут удерживать полную стоимость товара, если покупатель возвращает бракованную или подмененную вещь.

Как отметили Москве 24 сотрудники маркетплейса, недавно Wildberries ввел новый штраф за бракованный и подмененный товар, который списывает полную его стоимость – 100%.

По утверждению владельцев ПВЗ, ранее в программе маркетплейса была вкладка, куда поступала информация об удержании средств за бракованный товар в размере 20%. Однако не было никаких подтверждений, в том числе фото- или видеодоказательств, что товар бракованный, утверждают владельцы пунктов выдачи.

Позже в столице стали массово выставлять объявления о продаже пунктов выдачи заказов Wildberries.



Пункты выдачи Wildberries могут закрыться 15 марта из-за забастовки их владельцев

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