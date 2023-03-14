Пункты выдачи Wildberries могут закрыться 15 марта в знак протеста из-за новых штрафов

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Пункты выдачи маркетплейса Wildberries могут закрыться 15 марта ради забастовки, сообщает Life.ru.

Владельцев точек не устраивает, что платформа ввела новые штрафы за возвраты товаров. Недовольные пришли к офису компании в Москве.

Внутрь владельцев пунктов выдачи не пустили. Охрана здания ссылается на то, что руководство компании работает удаленно. Как заявил корреспондент Life.ru, собравшиеся планируют вызвать полицию.

Новые правила возврата товара на Wildberries подразумевают, что с владельцев пунктов выдачи заказов удерживают полную стоимость товара, если покупатель возвращает бракованную или подмененную вещь, причем оспорить подмены и возвраты не разрешается.

Ранее маркетплейс Wildberries опроверг запрет принимать на работу уроженцев Дагестана и Чечни. Сообщения об этом распространялись со ссылкой на внутренний устав компании.

Владельцы пунктов выдачи Wildberries устроили акцию возле офиса компании в Москве

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