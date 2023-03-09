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В Wildberries опровергли запрет принимать на работу уроженцев Дагестана и Чечни, сообщает News.ru.

Пресс-служба компании прокомментировала информацию телеграм-канала Baza о существовании устава, согласно которому чеченцы и дагестанцы не должны работать в фирме.

"В очередной раз телеграм-каналы придумывают несуществующие события, снимают сомнительные видео, публикуют откровенные фейки и не несут за это никакой ответственности", – сообщили в пресс-службе маркетплейса.

В компании уточнили, что в логистических комплексах онлайн-платформы свою деятельность осуществляют несколько тысяч жителей этих регионов России. Кроме того, фирма ценит своих сотрудников, так как они отличаются трудолюбием и доброжелательностью.

В Wildberries предложили журналистам телеграм-канала Baza встретиться с сотрудниками компании из Чечни и Дагестана.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции и ОМОН прибыли на склад Wildberries в Котельниках с целью проведения оперативных мероприятий. На складе осуществляется проверка миграционного учета.

По словам главы пресс-службы Wildberries Валерия Прокопьева, склад продолжает работать в обычном режиме. Он также отметил, что большинство сотрудников склада являются гражданами России, также есть граждане из стран ЕАЭС с официальным разрешением на работу.

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