Полиция и ОМОН решили проверить склад Wildberries в Котельниках

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Полиция и ОМОН прибыли на склад Wildberries в Котельниках с целью проведения оперативных мероприятий.

"В среду утром на склад Wildberries в Котельниках приехали сотрудники полиции и ОМОН, <...> проводятся оперативные мероприятия", – передает ТАСС сообщение правоохранителей.

Оказалось, что на складе осуществляется проверка миграционного учета. Об этом "Газете.ру" рассказал глава пресс-службы Wildberries Валерий Прокопьев. Он отметил, что маркетплейс содействует правоохранителям.

Склад продолжает работать в обычном режиме, подчеркнул Прокопьев.

"Большинство сотрудников склада – граждане РФ, а также есть граждане из стран ЕАЭС с официальным разрешением на работу", – уточнил он.

Ранее стало известно, что единый срок краткосрочного пребывания мигрантов в РФ могут ограничить 90 днями за календарный год. В данный момент законопроект дорабатывают на площадке кабмина.

В МВД добавили, что для иностранцев, которые имеют право на долгосрочное пребывание (к примеру, студенты или трудовые мигранты), срок пребывания будет определен на основании получения такого права.



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