Две тысячи мигрантов задержали в центре Петербурга в новогоднюю ночь

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В новогоднюю ночь в центральной части Санкт-Петербурга задержали порядка двух тысяч мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу.

"В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства, по которым приняты меры административного характера", – сообщили в ведомстве.

Как уточнили в МВД, задержания указанных лиц проводились с целью повышения уровня безопасности местных жителей и гостей региона.

Ранее в России была ликвидирована Федерация мигрантов по иску Минюста РФ. Как сообщали в ведомстве, причиной закрытия организации стало нарушение законодательство РФ и последующее отсутствие действий для их устранения.



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