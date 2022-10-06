В Федерации мигрантов оценили предложение об увеличении квот на работу иностранцев в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Предложение Минтруда РФ увеличить квоты на работу иностранных граждан в России является бессмысленным, так как затронет только иностранцев с визами, заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

"Это бред. Эта квота ни на что не влияет. У нас основной объем мигрантов работает без квоты. Поэтому то, что говорит Минтруд, касается визовиков. Это ни о чем", – сообщил он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

По словам Коженова, из 9 миллионов мигрантов лишь у около 100 тысяч есть виза.

Ранее Минтруд РФ предложил распределить квоты на работу мигрантов, увеличив количество разрешений в Центральном и Приволжском федеральных округах.

Так, в центре страны предложили увеличить квоту с 26 045 до 29 004, а в Приволжском округе – с 6 253 до 6 329.

Минтруд также считает, что в остальных округах нужно снизить количество разрешений. Например, в Северо-Западном округе предлагается уменьшить число патентов с 27 091 до 18 077, в Южном округе – с 512 до 500, в Уральском – с 5 703 до 5 683, Дальневосточном – с 36 446 до 33 985, Сибирском – с 7 790 до 7 391.

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