Эксперт рассказал об элементах адаптации мигрантов в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Прибывающим в Россию иностранным гражданам необходимо углубленно изучать русский язык для более быстрой адаптации, заявил руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов, бывший замглавы ФМС Вячеслав Поставнин.
"Язык – это основа адаптации, интеграции, и здесь они постигают уже основы нашей культуры, быта, обычаев. Но с ними надо работу проводить. А кто с ними проводит работу, они здесь предоставлены сами себе, занимаются ими диаспоры. И им даже язык не нужно учить, потому что диаспоры за них решают вопросы с трудоустройством, защитой интересов, короче говоря, являются посредниками между полицией и мигрантами, вот такая ситуация, у нас нет структуры", – сообщил он в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".
Эксперт подчеркнул, что полиция не будет заниматься подобными вещами, так как это не является их задачей. Для этого, по словам Поставнина, существует Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).
По мнению специалиста, наиболее эффективной системой адаптации мигрантов к будущей работе существует на Филиппинах, где людей на государственном уровней готовят по определенным специальностям, контролируют их работу за рубежом, а также защищают их интересы, обучают языку и помогают в трудных жизненных ситуациях.
Ранее Владимир Путин заявил, что мигрантам необходимо уважать обычаи и традиции России, соблюдать российское законодательство. По мнению главы государства, работа по адаптации потенциальных мигрантов в РФ должна начинаться еще на их родине.
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