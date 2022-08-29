Путин поддержал предложение по созданию адаптационных центров для мигрантов в России

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Мигрантам необходимо уважать обычаи и традиции России, соблюдать российское законодательство, заявил Владимир Путин на встрече с руководителем Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым, который рассказал о планах сознания адаптационных центров для мигрантов в РФ.

"Люди должны понимать: если они приезжают в Россию, они должны уважать наши обычаи, наши традиции, знать и соблюдать российские законы", – приводит ТАСС его слова.

По мнению главы государства, работа по адаптации потенциальных мигрантов в РФ должна начинаться еще на их родине.

Президент также призвал ФАДН совместно с государствами, откуда прибывают мигранты, работать над мерами по недопущению их социальной изоляции.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в настоящее время готовится новый законопроект, который будет регулировать условия въезда, выезда и пребывания в России иностранцев.

По его словам, в этой сфере ряд вопросов носят системный характер, а для их решения необходим комплексный подход. В связи с этим, отметил Медведев, необходим "всеобъемлющий законопроект".

Он подчеркнул необходимость в оценке потребностей профильных структур в оборудовании или других материальных ресурсах. Кроме того, замглавы Совбеза выразил мнение, что нужно проработать порядок финансирования предложенных мер и определить объемы необходимых средств. Он указал, что речь также идет о курировании серьезных угроз, обусловленных текущей обстановкой.

