Рекордное число трудовых мигрантов въехало в РФ во II квартале 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Более 3 миллионов человек въехало в Россию в качестве трудовых мигрантов во втором квартале текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

"Во втором квартале 2022 года на миграционный учет с регистрацией по месту пребывания встали 4,16 миллиона иностранцев, при этом работу в качестве цели приезда указали 3,12 миллиона человек (75%)", – отметили аналитики.

По данным FinExpertiza, такое число стало рекордным за весь период доступной статистики с 2017 года.

При этом за аналогичный период 2021 года в РФ прибыли 2,34 миллиона иностранных граждан, что на треть меньше показателя 2022 года. Минимальный приток трудовых мигрантов наблюдался во втором квартале 2020 года, когда в страну приехали всего 330 тысяч человек. Такие показатели были связаны с коронавирусными ограничениями.

Отмечается, что в первом квартале нынешнего года в Россию въехало 2,76 миллиона зарубежных работников.

По словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, увеличение числа трудовых мигрантов во втором квартале связано с укреплением рубля, благодаря которому российский рынок труда стал более привлекательным для иностранцев. Она подчеркнула, что это дало возможность увеличить денежные переводы на родину.

В компании добавили, что 49,6% (1,54 миллиона человек) были приезжими из Узбекистана, 30,5% (52 тысячи человек) – из Таджикистана. Кроме того, на заработки в РФ приезжали из Киргизии, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Украины (не считая ДНР и ЛНР) и Молдавии. При этом 1,7% (54,2 тысячи человек) пришлось на граждан других государств.

"На заработки в Россию во втором квартале приезжали не только граждане бывших союзных республик, но и выходцы из дальнего зарубежья – Европы и Америки, в том числе уроженцы Сербии, Германии, Италии, Великобритании, Франции, США, Польши, Испании, Чехии, Румынии, Нидерландов, Бразилии, Греции, Австрии, Канады, Словакии, Португалии, Швеции, Финляндии, Венгрии и других стран", – пояснили в FinExpertiza.

Ранее руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов заявил о стабильной ситуации и отсутствии дефицита работников на рынке труда мигрантов.

По его словам, городские власти стараются привлечь своих граждан, однако при отсутствии такой возможности привлекаются работники из других стран. При этом власти стараются заместить труд мигрантов "своими ресурсами".

