В Москве оценили ситуацию с трудовыми мигрантами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов заявил о стабильной ситуации и отсутствии дефицита работников на рынке труда мигрантов.

"Мы не получали в последнее время каких-то обращений, что действительно не хватает рабочих рук. Все достаточно стабильно, все процессы проходят на должном уровне, и мы считаем, что сейчас рынок достаточно стабилен, трудовых ресурсов хватает, реализация всех инвестиционных процессов, которые идут на территории города", – сообщил он в беседе с РИА Новости.

По словам Пуртова, городские власти стараются привлечь своих граждан, однако при отсутствии такой возможности привлекаются работники из других стран. "Но тем не менее мы в любом случае движемся к тому, чтобы заместить труд мигрантов своими ресурсами", – подчеркнул глава департамента.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что ситуация на рынке труда в Москве не изменилась и остается стабильной.

Он добавил, что инвестиционная программа в столице реализована в полном объеме и в ближайшей перспективе не будет сокращена.

