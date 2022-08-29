В СПЧ заявили о невозможности приема в школы не владеющих русским языком детей мигрантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Дети мигрантов, которые не владеют русским языком, не могут быть зачислены в российские школы, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
"Мы считаем, что не владеющие русским языком дети мигрантов не должны зачисляться в наши школы. Иначе обучение всего класса будет сорвано. Пострадают не только российские дети, но и сами приезжие. О каком образовательном процессе можно говорить, если они ничего не понимают?" – приводятся его слова в телеграм-канале СПЧ.
Фадеев предложил направлять таких детей на подготовительные курсы по русскому языку длительностью год.
СПЧ также не поддерживает упрощенную процедуру предоставления российского гражданства иностранцам, участвующим в волонтерской деятельности и восстановлении объектов хозяйственного, военного, культурного назначения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины, так как это приведет "к массовым потокам строителей из Средней Азии без знания русского языка и законов РФ за российским гражданством".
Ранее Владимир Путин заявил, что мигрантам необходимо уважать обычаи и традиции России, соблюдать российское законодательство. По мнению главы государства, работа по адаптации потенциальных мигрантов в РФ должна начинаться еще на их родине.
Мигрантам в России разрешат вставать на учет онлайн
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