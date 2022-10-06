Минтруд предложил увеличить квоты на работу мигрантов в центральной России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Министерство труда предложило распределить квоты на работу мигрантов, увеличив количество разрешений в Центральном и Приволжском федеральных округах. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Так, в центре страны предложили увеличить квоту с 26 045 до 29 004, а в Приволжском округе – с 6 253 до 6 329.

Минтруд также считает, что в остальных округах нужно снизить количество разрешений. Например, в Северо-Западном округе предлагается уменьшить число патентов с 27 091 до 18 077, в Южном округе – с 512 до 500, в Уральском – с 5 703 до 5 683, Дальневосточном – с 36 446 до 33 985, Сибирском – с 7 790 до 7 391.

За семь месяцев 2022 года было оформлено 1 415 314 патентов на работу иностранным гражданам. За аналогичный период прошлого года было выдано 1 315 974 разрешений.

Ранее бывший замглавы ФМС Вячеслав Поставнин заявил, что прибывающим в Россию иностранным гражданам необходимо углубленно изучать русский язык для более быстрой адаптации. Эксперт подчеркнул, что полиция не будет заниматься подобными вещами, так как это не является их задачей.



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