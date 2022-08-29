Белоусов заявил об отсутствии существенных ухудшений на рынке труда РФ

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Российские власти в настоящее время не наблюдают существенных ухудшений на рынке труда, однако некоторые риски сохраняются, заявил вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Тем не менее существуют риски высвобождения занятых или перевода их в разного рода промежуточные формы: неполная занятость, снижение заработной платы, принудительные отпуска и так далее", – сказал он в ходе заседания президиума комиссии кабмина по повышению устойчивости экономики РФ в условиях санкционного давления.

По оценке Белоусова, эти риски остаются актуальными для 200–300 тысяч россиян.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что безработица в настоящий момент держится на исторических минимумах, однако уже этой осенью показатель вырастет. Кроме того, Решетников обратил внимание, что ситуация в экономике складывается лучше, чем ожидалось.