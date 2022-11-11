290 человек "заселили" в поделенную на 320 микродолей квартиру в Москве

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Прокуратура Москвы сообщила, что суд признал недействительными договоры дарения микродолей в квартире жилого дома на северо-западе столицы, передает РИА Недвижимость.

По информации ведомства, жилое помещение площадью 43,3 квадратных метра было поделено на доли, одну из которых дополнительно разделили на 320 микродолей. В период с декабря 2021 по апрель 2022 года их на основании договоров дарения получили 286 граждан.

Несмотря на незначительность каждой из микродолей (0,31%), каждый собственник получил право регистрировать в квартире неограниченное число иных лиц. В совокупности в помещении зарегистрировали 290 человек.

После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества. В Хорошевском районном суде также признали недействительными договоры о дарении микродолей.

В России с 1 сентября вступил в силу закон, согласно которому не допускается дробление права собственности на жилое помещение на микродоли менее 6 квадратных метров на каждого из собственников.



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