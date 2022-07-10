Юрист объяснил, кого россиянам запретят прописывать в своей квартире

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Госдума одобрила в трех чтениях законопроект, ограничивающий право на бесконечную продажу микродолей, напомнил юрист Евгений Николаенко.

Теперь на каждого собственника должно приходиться не менее 6 квадратных метров общей площади, объяснил эксперт суть документа. Он добавил, что если условие не соблюдается, то сделка с такой недвижимостью будет считаться недействительной.

По словам эксперта, данная инициатива должна привести к тому, что практика покупки с различными целями микродолей, например, 1/50 или 1/100 доли в квартире, уйдет в прошлое.

"Особенно "резиновые квартиры" характерны для Москвы. Столица предлагает достаточно хороший перечень социальных благ (медицинское обслуживание, повышенный размер пенсии и т.п.), право обладания которыми необходимо подтвердить наличием соответствующей регистрации по месту жительства", – приводит слова Николаенко агентство "Прайм".

В настоящее время, по информации юриста, в Госдуме обсуждают еще одно нововведение – запрет на регистрацию в квартирах более одного человека на 6 квадратных метров, если они не являются родственниками. По словам Николаенко, сейчас таких ограничений в законодательстве не предусмотрено, чем пользуются махинаторы для организации незаконной миграции.

Ранее юрист Мария Спиридонова рассказала, как сократить размер НДФЛ при последующей продаже квартиры с ремонтом, которая изначально приобреталась без отделки. Для этого необходимо подать в налоговую декларацию с указанием расходов на отделочные работы. В качестве доказательства, помимо договора купли-продажи, предъявляются чеки либо другие бумаги, в которых зафиксированы расходы на те или иные материалы либо работы, пояснила она.

