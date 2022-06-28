В России предложили отменить налог с продажи жилья до 3 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России предложили повысить необлагаемую подоходным налогом сумму при продаже квартир и домов с 1 до 3 миллионов рублей. Об этом газете "Известия" рассказала заместитель директора федеральной компании "Этажи" Татьяна Ахметдинова. Именно ее организация направила соответствующее письмо председателю правительства Михаилу Мишустину.

Ахметдинова объяснила, что принять такое решение сейчас было бы очень актуально, ведь цены на жилье заметно выросли в последнее время. Теперь люди будут приобретать недвижимость по более высокой стоимости.

Однако эксперту тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павлу Склянчуку данная инициатива показалась непродуманной до конца. Он обратил внимание на то, что НДФЛ поступает непосредственно в региональный и местные бюджеты, а значит, необходимо предусмотреть, каким образом компенсировать выпадающие доходы.

Ранее руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщил, что стоимость квадратного метра жилья в новостройках в ТиНАО достигла исторического максимума, поднявшись до 230,2 тысячи рублей.

Он уточнил, что в настоящее время средняя цена первичного жилья в ТиНАО выросла на 16,5% по сравнению с показателем конца первой половины 2021 года.

Жидкин отметил, что рост стоимости квадратного метра обуславливается развитием транспортной и социальной инфраструктуры, вымыванием лотов с более низкой ценой, а также повышением уровня сдаваемого жилья.

