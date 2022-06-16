Эксперты отметили возобновление роста спроса на новостройки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители России с началом лета вновь стали проявлять интерес к рынку новостроек, сообщает News.ru.

"В первые дни июня по сравнению с первой неделей мая количество объявлений, снятых с доски, выросло на 23%", – сообщили в "Яндекс.Недвижимости".

При этом наиболее популярной категорией стали однокомнатные квартиры, с которыми совершили 34% сделок на рынке новостроек в первые недели лета.

В "Авито.Недвижимости" также зафиксировали увеличение числа объявлений по продаже новых квартир в Москве на 9% по сравнению с начало мая, в Санкт-Петербурге – на 39%.

Как отметили в компании "Этажи", в мае спрос на новостройки в РФ был на 40–45% ниже в сравнении с мартом.

Среди причин снижения спроса в апреле – мае управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка назвала повышение ЦБ РФ ключевой ставки до 20%, рост ипотеки до 22–24% и решение людей отложить сбережения на трехмесячные депозиты по высоким ставкам.

По ее словам, спрос на новостройки в июне увеличится в связи с сочетанием льготной ипотеки и рыночных предложений, а также из-за появления ипотеки для IT-специалистов.

Совладелец девелоперской компании "Группа Родина" Владимир Щекин считает, что покупателей сможет активизировать снижение кредитов до 7–8%.

"У людей сократились реальные доходы, есть угроза роста безработицы. Поэтому подлинное восстановление рынка начнется только при полной стабилизации и предсказуемости экономической ситуации", – отметил он.

При этом эксперт прогнозирует сокращение к концу года числа предложений строящегося жилья, которое в течение ближайших двух лет станет еще заметнее.

В свою очередь, руководитель аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимость" Дмитрий Таганов отметил возможность роста спроса на новостройки при увеличении благосостояния населения и уменьшении цен.

По данным компании Level Group, с января по апрель девелоперами в Москве было выведено 23 новых объекта, что на 50% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. На застройщиков оказали влияния дорогие кредиты и увеличение стоимости строительных материалов и инженерного оборудования для домов.

В Фонде развития территорий заявили о наличии в РФ более 2 тысяч домов, сдача которых просрочена более чем на 6 месяцев. При этом независимый аналитик рынка недвижимости Артем Цогоев считает, что банкротств крупных застройщиков не ожидается.

Ранее сообщалось, что количество бронирований первичных квартир в крупных российских городах в апреле снизилось в среднем на 50–55% по сравнению с мартом.

Как отметил руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев, новые условия льготной ипотеки под 12% вместо 7% у граждан не ассоциируются с выгодной сделкой. Они откладывают покупку квартиры в надежде на снижение ипотечных ставок или скидок на квартиры со стороны девелоперов. Кроме того, специалист пояснил, что снижению спроса способствуют нестабильность и неопределенность ситуации в экономике и на рынке недвижимости.

