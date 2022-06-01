Минстрой предложил поднять норматив стоимости жилья в РФ на 20%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минстрой РФ предложил увеличить норматив стоимости квадратного метра жилья на второе полугодие 2022 года на 20,45%, с 69 261 до 83 420 рублей.

При этом стоимость "квадрата" будет зависеть от субъекта. Как следует из проекта приказа ведомства, в Москве она составит 161 208 рублей (+3%), в Московской области – 124 263 рубля (+11,77%), в Санкт-Петербурге останется прежней – 162 963 рубля, в Севастополе – 120 866 рублей (+31,35%).

Самая высокая цена будет установлена для Москвы, Санкт-Петербурга и Сахалинской области.

Данную инициативу будут обсуждать до 15 июня 2022 года.

Ранее в Национальном рейтинговом агентстве (НРА) заявили, что к концу года в Москве и Московской области квартиры в новостройках и на вторичном рынке могут подорожать на 20–30%. На это повлияет удорожание стройматериалов, увеличение цен на лизинг строительного оборудования и его возможный дефицит, а также повышение зарплат.

