Минстрой предложил поднять норматив стоимости жилья в РФ на 20%

16:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Минстрой РФ предложил увеличить норматив стоимости квадратного метра жилья на второе полугодие 2022 года на 20,45%, с 69 261 до 83 420 рублей.
При этом стоимость "квадрата" будет зависеть от субъекта. Как следует из проекта приказа ведомства, в Москве она составит 161 208 рублей (+3%), в Московской области – 124 263 рубля (+11,77%), в Санкт-Петербурге останется прежней – 162 963 рубля, в Севастополе – 120 866 рублей (+31,35%).
Самая высокая цена будет установлена для Москвы, Санкт-Петербурга и Сахалинской области.
Данную инициативу будут обсуждать до 15 июня 2022 года.
Ранее в Национальном рейтинговом агентстве (НРА) заявили, что к концу года в Москве и Московской области квартиры в новостройках и на вторичном рынке могут подорожать на 20–30%. На это повлияет удорожание стройматериалов, увеличение цен на лизинг строительного оборудования и его возможный дефицит, а также повышение зарплат.
Спрос на квартиры в новостройках в Москве снизился на 40%
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