Количество бронирований первичных квартир в городах РФ в апреле снизилось на 50% – СМИ

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Количество бронирований первичных квартир в крупных российских городах в апреле снизилось в среднем на 50–55% по сравнению с мартом. Об этом сообщает газета "Известия".

Как отметил руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев, новые условия льготной ипотеки под 12% вместо 7% у граждан не ассоциируются с выгодной сделкой. Они откладывают покупку квартиры в надежде на снижение ипотечных ставок или скидок на квартиры со стороны девелоперов. Кроме того, специалист пояснил, что снижению спроса способствуют нестабильность и неопределенность ситуации в экономике и на рынке недвижимости.

По словам заместителя директора по продажам ГК "Гранель" Сергея Нюхалова, продажи сдерживаются из-за роста ставок как по ипотеке, так и по банковским вкладам.

В свою очередь, коммерческий директор ГК "Страна Девелопмент" Александр Гуторов добавил, что ограничения, связанные с зарубежными соцсетями, ударили по маркетинговым кампаниям застройщиков.

Ранее аналитики ЦИАН составили список российских городов, где квартиру в новостройке можно приобрести менее чем за 2 миллиона рублей. Первое место с точки зрения низкой стоимости нового жилья досталось Кирову. Там самая недорогая квартира в новостройке обойдется в 1,43 миллиона рублей.

Далее в списке идет студия в Ижевске аналогичной площади. Она обойдется уже в 1,55 миллиона рублей. Замыкает тройку Челябинск, где наиболее бюджетное предложение оценивается в 1,64 миллиона рублей. Квартиры до 2 миллионов рублей также можно найти в новостройках Смоленска, Воронежа и Самары.

