Аналитики назвали города РФ с квартирами в новостройках до 2 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аналитики ЦИАН составили список российских городов, где квартиру в новостройке можно приобрести менее чем за 2 миллиона рублей. Об этом сообщает "Лента.ру".

Первое место с точки зрения низкой стоимости нового жилья досталось Кирову. Там самая недорогая квартира в новостройке обойдется в 1,43 миллиона рублей. Ее площадь составит 22,3 квадратных метра – сейчас дом находится на этапе строительства. Расположена она на краю города.

Далее в списке идет студия в Ижевске аналогичной площади. Она обойдется уже в 1,55 миллиона рублей. Дом в составе жилого комплекса обещают сдать в 2024 году. Замыкает тройку Челябинск, где наиболее бюджетное предложение оценивается в 1,64 миллиона рублей. При этом метраж жилья уже больше – 26,5 квадратных метра. Дом введут в эксплуатацию до конца июня этого года.

Квартиры до 2 миллионов рублей также можно найти в новостройках Смоленска, Воронежа и Самары, заключили специалисты ЦИАН.

Ранее сервис "Домклик" назвал районы Москвы с наиболее низкой стоимостью жилья в среднем выражении. Так, на первичном рынке как самый дешевый оценивается район Митино. Там квартира обойдется в среднем в 5,7 миллиона рублей.

