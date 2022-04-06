Предложение арендного жилья в России выросло до 50%

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В крупных городах России предложение квартир в аренду выросло до 50%. Об этом сообщает газета "Известия".
В частности, за последние два месяца количество объявлений о сдаче однокомнатных квартир увеличилось на 47–50%, двухкомнатных – на 39%, а трехкомнатных – на 32%.
По данным аналитиков, цены на съемные квартиры начали снижаться. Как рассказали в "Домклике", в столичном районе Северное Медведково средняя арендная плата уменьшилась на 39,5%, в Головинском районе – на 39%. В свою очередь, в Тимирязевском районе Москвы она поднялась на 40%, на Арбате — на 118%. В Курортном районе в Санкт-Петербурга цены упали на 54%, в Ленинском районе Челябинска – на 31%, в Октябрьском районе Екатеринбурга – на 50%.
По словам независимого эксперта рынка недвижимости Павла Склянчука, тенденция связана с существенным оттоком мигрантов.
В свою очередь, член правления AREA Дмитрий Халин назвал еще одну возможную причину – собственники квартир, которые планировали продажу, в условиях неопределенности предпочли остановить этот процесс. По словам специалиста, чтобы рынок сбалансировался, понадобится около полугода. В дальнейшем арендные ставки, скорее всего, пойдут вверх.
Ранее специалисты сервиса "Авито Недвижимость" сообщили, что предложение на столичном рынке арендного жилья увеличилось на 47% по сравнению с показателем начала марта.
Если сравнивать нынешние цифры с показателем ноября прошлого года, то рост зафиксирован на уровне 77%. По мнению экспертов, это объясняется несколькими причинами. В их числе – появление на рынке квартир, купленных специально для сдачи в аренду, смена места жительства съемщиками (возвращение в родной регион), а также снижение числа туристов в Москве, из-за чего многие арендодатели отказались от посуточной аренды в пользу долгосрочной.
Аренда загородных домов в Подмосковье к лету подорожает вдвое – эксперты
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