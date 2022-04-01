Предложение арендного жилья в Москве увеличилось на 47% по сравнению с мартом – эксперты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Предложение на столичном рынке арендного жилья увеличилось на 47% по сравнению с показателем начала марта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор специалистов сервиса "Авито Недвижимость".

Если сравнивать нынешние цифры с показателем ноября прошлого года, то рост зафиксирован на уровне 77%. По мнению экспертов, это объясняется несколькими причинами. В их числе – появление на рынке квартир, купленных специально для сдачи в аренду, смена места жительства съемщиками (возвращение в родной регион), а также снижение числа туристов в Москве, из-за чего многие арендодатели отказались от посуточной аренды в пользу долгосрочной.

Вместе с ростом предложения падает спрос. С февраля он снизился на треть. Это преимущественно связано с нестабильной экономической ситуацией: некоторые, как было отмечено ранее, уезжают из столицы, другие в попытке сэкономить меняют квартиры на комнаты. Цены на арендное жилье падают, однако достаточно медленно. Например, сейчас за месяц проживания в московской квартире требуется отдать в среднем 62,5 тысячи рублей, это на 11% ниже, чем в феврале, и на 23% ниже, чем в ноябре прошлого года, подчеркнули специалисты.

Ранее риелторы сообщили о снижении спроса на аренду премиальных квартир в Москве. Предполагается, что данная тенденция напрямую связана с приостановкой деятельности или уходом ряда иностранных компаний из России. Жилье премиального класса арендовали в столице порядка 10 тысяч иностранцев, 90% из которых уже покинули РФ.