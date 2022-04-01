Предложение арендного жилья в Москве увеличилось на 47% по сравнению с мартом – эксперты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Предложение на столичном рынке арендного жилья увеличилось на 47% по сравнению с показателем начала марта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор специалистов сервиса "Авито Недвижимость".
Если сравнивать нынешние цифры с показателем ноября прошлого года, то рост зафиксирован на уровне 77%. По мнению экспертов, это объясняется несколькими причинами. В их числе – появление на рынке квартир, купленных специально для сдачи в аренду, смена места жительства съемщиками (возвращение в родной регион), а также снижение числа туристов в Москве, из-за чего многие арендодатели отказались от посуточной аренды в пользу долгосрочной.
Вместе с ростом предложения падает спрос. С февраля он снизился на треть. Это преимущественно связано с нестабильной экономической ситуацией: некоторые, как было отмечено ранее, уезжают из столицы, другие в попытке сэкономить меняют квартиры на комнаты. Цены на арендное жилье падают, однако достаточно медленно. Например, сейчас за месяц проживания в московской квартире требуется отдать в среднем 62,5 тысячи рублей, это на 11% ниже, чем в феврале, и на 23% ниже, чем в ноябре прошлого года, подчеркнули специалисты.
Ранее риелторы сообщили о снижении спроса на аренду премиальных квартир в Москве. Предполагается, что данная тенденция напрямую связана с приостановкой деятельности или уходом ряда иностранных компаний из России. Жилье премиального класса арендовали в столице порядка 10 тысяч иностранцев, 90% из которых уже покинули РФ.
"Жизнь в большом городе": московская аренда
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: