Новостройки бизнес-класса в Москве подорожали на 7,2% с начала 2022 года

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С начала 2022 года новостройки бизнес-класса в Москве подорожали на 7,2% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года. В начале этого года стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке Старой Москвы составила 422 610 рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании "Метриум".
По данным аналитиков, максимальный рост цен в этом сегменте был зафиксирован во втором квартале 2021 года – тогда стоимость увеличилась на 14,9%.
"Средний бюджет предложения на первичном рынке бизнес-класса Старой Москвы по итогам прошлого квартала составил 29,3 миллиона рублей (+7,8% с начала года). Рост наблюдается по всем типам жилья, кроме студий", – говорится в сообщении.
В частности, студии в Старой Москве предлагали за 12,6 миллиона рублей (-0,6%), однокомнатные квартиры – за 20,7 миллиона рублей (+6,6%), двухкомнатные – за 29,1 миллиона рублей (+8,6%), трехкомнатные и многокомнатные – за 39,9 миллиона рублей (+8,3%) и 53,8 миллиона рублей (+4,1%) соответственно.
Директор по развитию компании "Метриум" Наталья Сазонова связала повышение покупательной активности в марте с желанием сохранить средства путем инвестиций в недвижимость.
"Удорожание ипотеки в то же время привело к снижению доли ипотечных сделок: меньше половины ДДУ было заключено с использованием ипотечных средств (48%). В 2021 году показатель ипотечных сделок не опускался ниже 52% среди проектов бизнес-класса", – сказала Сазонова.
Ранее сообщалось, что в крупных городах России предложение квартир в аренду выросло до 50%. В частности, за последние два месяца количество объявлений о сдаче однокомнатных квартир увеличилось на 47–50%, двухкомнатных – на 39%, а трехкомнатных – на 32%. По данным аналитиков, цены на съемные квартиры начали снижаться.
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