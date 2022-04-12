В ГД планируют запретить продажу небольших долей недвижимости

В Госдуме хотят запретить продажу небольших долей недвижимости. Депутаты рассматривают законопроект, согласно которому нельзя продавать доли в квартирах, если они не выделены в натуре. То есть не привязаны к конкретным четырем стенам внутри квартиры.

Это могут быть либо очень маленькие доли, либо доли, которые нельзя четко отгородить в квартире из-за особенностей планировки. Когда такие участки уходят посторонним, это практически всегда приводит к спорам и конфликтам. Цель проекта – их прекратить.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

