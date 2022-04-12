В ГД предложили подумать об аресте имущества в РФ за фейки о ВС

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что имущество граждан, уехавших из России и находящихся под уголовным преследованием по статье о фейках ВС РФ, должно быть арестовано до их возвращения в страну.

Запрос с предложением о выработке соответствующего механизма действий парламентарий направил главе СК Александру Бастрыкину, передает РИА Новости.

Хамзаев указал, что некоторые лица пренебрегли своей Родиной, национальными интересами и государственными задачами, озвученными президентом РФ, а также попытались посеять панику в обществе.

В депутатском запросе подчеркивается, что речь идет об аресте жилого, нежилого, движимого и недвижимого имущества таких лиц.

"Выступаю за лишение гражданства для таких предателей, у которых за пазухой всегда лежит паспорт другой страны. Рассчитываю, что в ближайшее время и другие коллеги-депутаты поддержат мою позицию", – сказано в обращении.

Ранее Хамзаев предложил ограничить выезд госслужащих за рубеж. По мнению депутата, при сегодняшней ситуации в России и мире им лучше заниматься внутренними проблемами. Парламентарий подчеркнул, что отъезды политиков за рубеж порождают слухи и домыслы.

