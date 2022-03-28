Клишас рассказал об ответственности за антивоенный пост в соцсетях

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что антивоенный пост в соцсетях не станет причиной уголовного преследования. Об этом он заявил в интервью РБК.
Он пояснил, что если речь идет о выражении позиции человека, освещения им различных точек зрения по поводу достоверных фактов, ограничений нет.
"Этого никто не запрещает", – подчеркнул сенатор.
В то же время он предостерег журналистов от освещения митингов против военной операции России на Украине. Клишас подчеркнул, что "когда говорят, что СМИ должны использовать информацию из официальных источников, то речь идет о фактах".
4 марта Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ. В Уголовный кодекс РФ вводится статья 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". Максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы.
Следственный комитет расследует уже более 10 уголовных дел о фейках по поводу деятельности Вооруженных сил РФ. По мнению председателя СК РФ Александра Бастрыкина, санкции новых статей Уголовного кодекса очень суровы и будут способствовать минимизации неправдивой информации и ее негативного влияния на широкую аудиторию.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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