Синоптик предупредил о резком похолодании на юге России

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о похолодании в южных регионах России с 12 апреля.
Синоптик заявил, что сейчас на юге страны температура воздуха достигает 27 градусов тепла, однако это вскоре изменится.
"Во вторник в Краснодарском крае, Сочи, Ростовской области ситуация значительно меняется – температура понизится на 10–15 градусов. В Краснодарском крае, например, вместо 25–27 градусов будет 12–14 градусов", – цитирует Вильфанда ТАСС.
Также непогода ожидается в Крыму. Там 12 и 13 апреля будет сильный дождь с грозой. Скорость ветра может достигать 20–25 метров в секунду. Аналогичные погодные условия возможны в Северо-Кавказском федеральном округе.
Ранее Гидрометцентр РФ предупредил жителей Москвы о повышенном уровне погодной опасности из-за дождей. Предупреждение будет действовать с 21:00 понедельника до 10:00 вторника.
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