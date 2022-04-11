Синоптики пообещали москвичам затяжные дожди

Фото: Москва 24/Антон Велкижанин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за дождя. Предупреждение будет действовать с 21:00 понедельника до 10:00 вторника, сообщает Гидрометцентр РФ.

Согласно прогнозам синоптиков, дожди в столице сохранятся до четверга, наиболее интенсивные осадки ожидаются в первой половине дня в понедельник и в ночь на вторник.

В комплексе городского хозяйства добавили, что наибольшее количество осадков выпадет на западе столицы.

"К устранению возможных временных скоплений воды готовы около 300 бригад специалистов и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", – говорится в телеграм-канале комплекса.

Москвичам напомнили, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить в управу района, в префектуру округа, на портал "Наш город", в Единый диспетчерский центр по телефону 8 (495) 539-53-53, в ГУП "Мосводосток" по телефону 8 (495) 657-87-03, а также в ГБУ "Гормост" по номеру 8 (495) 632-58-46.

Ранее синоптик предупредил, что в понедельник и вторник, 11 и 12 апреля, выпадет порядка 25% месячной нормы осадков. Также метеоролог добавил, что в течение недели температура будет выше нормы на 3–4 градуса. Во второй половине недели москвичам пообещали появление солнца, но на короткое время.

До этого синоптик рассказал о погоде на этой неделе в Москве. Дневные температуры в начале недели поднимутся до 10–14 градусов тепла. По словам синоптика, заморозков ожидать не стоит. Минимальные ночные температуры на неделе не будут ниже плюс 3–5 градусов.

