В Москве выпадет более трети месячной нормы осадков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С утра понедельника до утра вторника в Москве выпадет до трети месячной нормы осадков, сообщил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что в понедельник, 11 апреля, температура воздуха в Москве не будет превышать плюс 7 градусов, что на 4–5 градусов ниже климатической нормы.

"Начало недели в Центральной России ознаменуется сильными и продолжительными осадками с пиками интенсивности днем в понедельник и ночью во вторник. В самом эпицентре непогоды окажется Москва. С утра 11 апреля до утра 12 апреля выпадет как минимум 15 миллиметров осадков или более трети месячной нормы", – сказал он.

По словам Тишковца, осадки в Москве прекратятся к утру четверга. Он отметил, что оставшаяся часть недели обещает быть сухой и солнечной.

Ранее синоптик рассказал о погоде на следующей неделе в Москве. Дневные температуры в начале недели поднимутся до 10–14 градусов тепла. По словам синоптика, заморозков ожидать не стоит. Минимальные ночные температуры на неделе не будут ниже плюс 3–5 градусов.