Мурашко рассказал о запасах лекарств в РФ для льготных категорий граждан

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о достаточном количестве лекарственных препаратов на складах и в медицинских организациях.

"По льготным категориям граждан сегодня сформированы запасы лекарственных препаратов более чем на 8 и 12 месяцев по разным категориям. По ряду препаратов у нас заключены договора, уже двух- и трехлетние есть", – сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".

Он добавил, что по ряду препаратов, в частности от болезни Паркинсона, идет формирование цепочек поставок. Министр выразил уверенность, что данные вопросы будут решены в кратчайшие сроки. Поставки препаратов от болезней щитовидной железы и астмы уже восстановлены.

"Раз возник такой повышенный спрос – он превысил по сравнению с предыдущими периодами в 5 раз объем спроса, то, конечно же, были в том числе дополнительно выпущены лекарственные препараты, были отгружены в аптечные организации, в том числе мы зарегистрировали новые лекарственные препараты отечественного производства", – добавил Мурашко.

Он отметил, что перед отечественной фарм-отраслью поставлена задача по разработке лекарственных препаратов, как аналоговых, так и оригинальных. По словам Мурашко, в основном власти концентрируют внимание на жизненно важных лекарствах.

"Он (список препаратов – Прим. ред.) включает в себя 808 международных непатентованных наименований, это именно химические формулы, а торговых наименований значительно больше. И до 80% по лекарственным препаратам в той или иной степени есть", – отметил министр.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России могут возникнуть сложности с доставкой лекарств из-за внешнего давления и нарушения логистических цепочек. Он добавил, что правительство принимает меры, чтобы необходимые препараты были доступны людям.

