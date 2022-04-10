Фармацевты заявили о снижении спроса на препараты в России

Фармацевты отмечают, что ажиотажный спрос на препараты в России спал. При этом возможны в будущем проблемы с поставками некоторых наименований. Сейчас власти ищут возможности их импорта из дружественных стран.

А какие препараты производят в Москве? Хватит ли всем жизненно-необходимых лекарств? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.