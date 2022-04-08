В Москве закупка и доставка вакцин для детей идут по плану – Ракова

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

Москва продолжает в полном объеме обеспечивать детей профилактическими прививками. Дополнительно к прививкам национального календаря город обеспечивает детей вакцинами против вируса папилломы человека, менингококковой и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А и ветряной оспы. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, вакцинация против инфекций, включенных в региональный календарь профилактических прививок столицы, является добровольной.

"Закупки вакцин, а также их доставка осуществляются в соответствии с ежегодным планом. Для удобства родителей в электронной медкарте детей теперь индивидуально по каждому ребенку показано, какие еще прививки ему положены по возрасту", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее сообщалось, что персонализированный региональный календарь детских прививок стал доступен в электронной медицинской карте. Ракова рассказала, что календарь поможет сориентироваться, какие прививки сделаны, а какие нужно запланировать. По ее словам, календарь формируется индивидуально для каждого ребенка.

Кроме того, Ракова рассказала, что врачи-педиатры детских столичных поликлиник теперь могут воспользоваться подсказками с рекомендациями о плановых прививках детей. Они стали доступны в электронных медицинских картах.