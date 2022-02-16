В Москве наращивают оказание плановой медпомощи – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве начали постепенно наращивать оказание плановой медпомощи горожанам. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

"За последние три дня высвободили около тысячи коек, соответственно, мы начали переводить большие клиники, например Филатовскую больницу, в нормальную, плановую работу. В поликлиниках достаточно еще напряженно, <...> тем не менее мы начали наращивать плановую помощь серьезным образом", – сказал мэр.

Он подчеркнул, что особое внимание в этом плане уделяется пациентам старше 65 лет, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями. По его словам, делается все возможное для того, чтобы врачи могли посетить эти категории граждан вне зависимости от тяжести их заболеваний.

За последние сутки в Москве госпитализировали 1 036 человек с COVID-19. На ИВЛ находятся 625 пациентов. Выявили между тем 11 262 новых случая коронавируса. От последствий инфекционного заболевания скончались 87 человек, а выздоровели 37 779 горожан.

