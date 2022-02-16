В Москве за сутки госпитализировали 1 036 человек с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За минувшие сутки в Москве госпитализировали 1 036 человек с COVID-19. Об этом сообщает столичный Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

На ИВЛ находятся 625 пациентов. При этом выздоровели 37 779 человек. Всего с начала пандемии московские врачи вылечили от коронавируса 2 281 792 человека.

За последние 24 часа в Москве выявили 11 262 новых случая коронавируса. От последствий COVID-19 скончались 87 человек.

Ранее гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что ситуация с коронавирусом в России, вероятно, будет спокойной до мая. По его словам, в ближайшие две недели число заразившихся может снизиться до шестизначных цифр.

