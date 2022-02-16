Эксперт спрогнозировал спокойную ситуацию с COVID-19 в России до мая

Фото: Агентство "Москва"/Максим Мишин
Ситуация с коронавирусом в России, вероятно, будет спокойной до мая, заявил гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований "ДНКОМ" Андрей Исаев.
По его словам, в ближайшие две недели число заразившихся может снизиться до показателей ниже шестизначных цифр.
"Судя по тому, что большинство населения переболело "Омикроном", скорее всего, ситуация по коронавирусу будет довольно спокойной, по крайней мере до майских праздников. Но важно понимать: мы не можем предугадать, что принесет нам мутагенез вируса, не даст ли он новых штаммов", – цитирует Исаева ТАСС.
Несмотря на легкость течения "Омикрона", необходимо продолжать вести статистику зараженных, подчеркнул Исаев. Он также призвал перестать сравнивать коронавирус с гриппом, так как их мало что объединяет. Эксперт отметил, что это два разных феномена.
"У заболеваний существенно отличаются патогенез, последствия, истории возникновения штаммов. Если грипп – это естественный вирус, который переходит из популяции птиц, где он свободно циркулирует, то с COVID-19 все не так просто", – заключил Исаев.
Ранее профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что появление новых штаммов коронавируса возможно, но маловероятно, поскольку такому сценарию мешают достаточно высокий уровень вакцинации населения Земли и большое количество переболевших. По его словам, к настоящему моменту вакцинацию от коронавируса прошли около 50% населения земного шара.
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