Вирусолог оценил безопасность назальной вакцины от COVID-19 для мозга

В столице стартовало клиническое исследование еще одной назальной вакцины против COVID-19. Препарат, разработанный компанией "Генериум", по составу действующих веществ идентичен "Спутнику V". Разбираемся, насколько эффективен такой вид вакцинации, а также может ли метод введения лекарства через нос оказать негативное влияние на работу мозга.
Назальная защита
В Москве приступили к клиническим исследованиям назальной вакцины против коронавирусной инфекции компании "Генериум". Всего в тестировании примут участие 660 добровольцев, из которых порядка 400 – в столичных медучреждениях. Остальные участники пройдут вакцинацию в медцентрах в Санкт-Петербурге, Саранске, Нижнем Новгороде, Саратове, Ярославле и Смоленске.
Перед началом испытаний у добровольцев проверят состояние здоровья и разделят их на две группы. Каждый участник получит внутримышечную и назальную вакцину в первый и 21-й день. При этом одной группе сделают инъекцию в виде плацебо и проведут впрыскивание исследуемого назального препарата. С другой группой повторят все то же самое, но наоборот: сделают укол настоящим "Спутником V", а плацебо используют в виде спрея.
В январе в столице началось клиническое исследование первого препарата для назальной вакцинации – "Спутник", разработанного Центром имени Гамалеи. Глава учреждения Александр Гинцбург заявлял, что вакцина полностью безопасна и защитит не только от тяжелого течения коронавируса, но и от заражения, в том числе штаммом "Омикрон".
"Возможность массового применения назальной вакцины, с нашей точки зрения, с точки зрения разработчиков, позволит обезопасить людей не только от тяжелых форм, обусловленных "Омикроном", но и возможности инфицирования и заражения", – подчеркнул Гинцбург.
Дойдет до мозга?
Вирусолог, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков ранее допустил, что назальная вакцина против COVID-19 может нести потенциальную опасность для здоровья. Свою позицию эксперт объяснил связью носа с мозгом обонятельным нервом. По мнению Чумакова, таким образом антиген или вирус способен попасть в мозг.
Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 предположил, что подобные риски уже были просчитаны на этапе доклинических испытаний.
В свою очередь, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что аденовирус, на основе которого делают векторные вакцины, затрагивает только верхние дыхательные пути и до мозга никак не доходит.
"Если нет никаких патологических состояний, связанных с появлением сообщения между полостью носа и головным мозгом, то никаких рисков нет. Тем более это очень редкая история", – объяснил специалист.
В плане эффективности иммунолог считает, что от заражения COVID-19 лучше защитит комбинированное введение вакцины в организм: и через нос, и в виде укола. По мнению специалиста, это будет комплексным бустером для человека.
"Подход с комбинированным введением является более эффективным: мы простимулируем и системный, и местный иммунитет. Одна интраназальная вакцина вряд ли хорошо подойдет для первичной иммунизации – для тех, кто ранее не болел и не прививался", – предположил Крючков.
Поскольку таких людей становится с каждым днем все меньше, то назальную вакцину лучше применять для ревакцинации или вакцинации переболевших, заключил эксперт.