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общество

15 февраля, 18:28

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Вирусолог оценил безопасность назальной вакцины от COVID-19 для мозга

Влияет на мозг? Эксперты оценили безопасность назальной вакцины от COVID-19
обществомедицина

В столице стартовало клиническое исследование еще одной назальной вакцины против COVID-19. Препарат, разработанный компанией "Генериум", по составу действующих веществ идентичен "Спутнику V". Разбираемся, насколько эффективен такой вид вакцинации, а также может ли метод введения лекарства через нос оказать негативное влияние на работу мозга.

Назальная защита

В Москве приступили к клиническим исследованиям назальной вакцины против коронавирусной инфекции компании "Генериум". Всего в тестировании примут участие 660 добровольцев, из которых порядка 400 – в столичных медучреждениях. Остальные участники пройдут вакцинацию в медцентрах в Санкт-Петербурге, Саранске, Нижнем Новгороде, Саратове, Ярославле и Смоленске.

Сегодня на базе шести столичных поликлиник мы начали клиническое исследование назальной вакцины, разработанной компанией "Генериум". Эта вакцина идентична по составу действующих веществ "Спутнику V", предназначенному для внутримышечного введения.
Анастасия Ракова
заммэра Москвы по вопросам социального развития

Перед началом испытаний у добровольцев проверят состояние здоровья и разделят их на две группы. Каждый участник получит внутримышечную и назальную вакцину в первый и 21-й день. При этом одной группе сделают инъекцию в виде плацебо и проведут впрыскивание исследуемого назального препарата. С другой группой повторят все то же самое, но наоборот: сделают укол настоящим "Спутником V", а плацебо используют в виде спрея.

В январе в столице началось клиническое исследование первого препарата для назальной вакцинации – "Спутник", разработанного Центром имени Гамалеи. Глава учреждения Александр Гинцбург заявлял, что вакцина полностью безопасна и защитит не только от тяжелого течения коронавируса, но и от заражения, в том числе штаммом "Омикрон".

"Возможность массового применения назальной вакцины, с нашей точки зрения, с точки зрения разработчиков, позволит обезопасить людей не только от тяжелых форм, обусловленных "Омикроном", но и возможности инфицирования и заражения", – подчеркнул Гинцбург.

Дойдет до мозга?

Вирусолог, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков ранее допустил, что назальная вакцина против COVID-19 может нести потенциальную опасность для здоровья. Свою позицию эксперт объяснил связью носа с мозгом обонятельным нервом. По мнению Чумакова, таким образом антиген или вирус способен попасть в мозг.

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 предположил, что подобные риски уже были просчитаны на этапе доклинических испытаний.

Если начались клинические испытания, то на животных все прошло удачно, а у них носы еще меньше, чем у человека. Здесь более важно просто физическое расстояние до мозга, поэтому это очень хороший признак.
Максим Скулачев
ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог

В свою очередь, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что аденовирус, на основе которого делают векторные вакцины, затрагивает только верхние дыхательные пути и до мозга никак не доходит.

"Если нет никаких патологических состояний, связанных с появлением сообщения между полостью носа и головным мозгом, то никаких рисков нет. Тем более это очень редкая история", – объяснил специалист.

По поводу безопасности, не думаю, что будет сильно отличаться от внутримышечной прививки. Может быть, будут какие-то другие нежелательные явления и разница в противопоказаниях, но быстро этого мы не узнаем. Это станет известно по мере дальнейшего исследования вакцин.
Николай Крючков
врач-иммунолог, кандидат медицинских наук

В плане эффективности иммунолог считает, что от заражения COVID-19 лучше защитит комбинированное введение вакцины в организм: и через нос, и в виде укола. По мнению специалиста, это будет комплексным бустером для человека.

"Подход с комбинированным введением является более эффективным: мы простимулируем и системный, и местный иммунитет. Одна интраназальная вакцина вряд ли хорошо подойдет для первичной иммунизации – для тех, кто ранее не болел и не прививался", – предположил Крючков.

Поскольку таких людей становится с каждым днем все меньше, то назальную вакцину лучше применять для ревакцинации или вакцинации переболевших, заключил эксперт.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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