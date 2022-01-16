Врач рассказал, кому нельзя делать назальную вакцину от COVID-19

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Назальную вакцину от COVID-19 не следует делать тем, у кого есть хронические заболевания носоглотки, заявил отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Кроме того, уточнил эксперт, не нужно делать такую вакцину, если есть острая форма какой-либо болезни носоглотки и околоносовых пазух.

Медик пояснил, что перед решением сделать назальную вакцину необходимо проконсультироваться со специалистом и провериться на наличие различных заболеваний носоглотки.

"Однозначно нужно делать либо синуссканирование, либо рентген околоносовых пазух. Нужна консультация лор-врача, чтобы тот сказал, что нет никакой острой патологии в данный момент, и если у пациента есть хронические заболевания, то они находятся вне обострения", – отметил врач.

По его словам, противопоказаниями к этой вакцине являются даже ОРЗ и ОРВИ, а также лор-патологии.

"При гайморите, фронтите, этмоидите, сфеноидите – любом воспалении околоносовых пазух не показано", – объяснил медик.

Данную процедуру также нельзя делать и при остром рините, обострении хронического ринита, воспалении носоглотки.

"Постназальный затек, стекание слизи по задней стенке глотки – нельзя", – сказал врач.

Среди противопоказаний – полипы в пазухах носа, кисты, полипозные этмоидиты. Кроме того, при таких диагнозах рекомендуется операция, считает специалист.

По словам Владимира Зайцева, при ангине, болезнях задней стенки глотки и ушных заболеваниях также следует лучше обратить внимание на стандартную вакцину.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина против коронавирусной инфекции будет двухкомпонентной. Он уточнил, что в случае применения бустерной дозы будет достаточно одного компонента препарата.

До этого эксперт рассказывал об эффективности назальной вакцины от COVID-19. По мнению ученого, данный препарат позволит создать еще один барьер для проникновения вируса в организм человека.

Кроме того, Гинцбург допускал применение назальной вакцины от коронавируса для аллергиков. Он отмечал, что препарат стоит использовать только при отсутствии обострения заболевания.