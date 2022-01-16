Замглавы Центра им. Гамалеи заявил о возможном создании поливалентной вакцины от COVID-19

Фото: РИА Новости/РФПИ и Центр имени Гамалеи

В Центре имени Гамалеи изучают варианты создания поливалентной вакцины от коронавируса на основе нескольких мутаций. Об этом заявил замдиректора учреждения Денис Логунов в эфире программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия-1".

"Рассматривается и обсуждается, как сделать такой поливалентный "Спутник", где будет и "Дельта", и "Омикрон" или "Ухань-Омикрон". Для того, чтобы закрывать базовые слои – это "Ухань" или "Дельта", откуда может пойти новый росток нового штамма, вызывающего настороженность, а "Омикрон", поскольку он тоже эволюционирует, будет закрывать эти ростки. "Возможно создание такой более сложной вакцины", – заявил эксперт.

Он уточнил, что, пока начинающаяся волна "Омикрона" не пройдет, расслабляться рано.

"Идея вакцинации населения от коронавируса заключается в сохранении тех жизней, когда люди могли бы заболеть и погибнуть", – пояснил Логунов.

По его словам, специалисты рано или поздно придут к той ситуации, когда иммунная прослойка будет функционировать, и будет снижаться количество случаев летального исхода.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о начале испытаний препарата от коронавируса на основе моноклональных антител. Как объяснил специалист, первая и вторая фаза исследований займут порядка трех с половиной – четырех месяцев. Он добавил, что эффективность данного препарата подтверждается западными аналогами.

Также до этого Гинцбург рассказал о сроках начала исследований вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет. По словам эксперта, клинические испытания препарата начнутся в ближайшее время.

