Гинцбург сообщил, что назальная вакцина от коронавируса будет двухкомпонентной

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Назальная вакцина против коронавирусной инфекции будет двухкомпонентной, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом пишет РИА Новости.

"Если первичная вакцинация, то применяются два компонента", – подтвердил ученый.

Гинцбург уточнил, что в случае применения бустерной дозы будет достаточно одного компонента препарата.

Ранее эксперт рассказывал об эффективности назальной вакцины от COVID-19. По мнению ученого, данный препарат позволит создать еще один барьер для проникновения вируса в организм человека.

До этого Гинцбург допускал применение назальной вакцины от коронавируса для аллергиков. Он отмечал, что препарат стоит использовать только при отсутствии обострения заболевания.

Специалист также заявлял, что у назальной вакцины пока не выявлено никаких побочных действий. По его словам, вопрос о возможности использования препарата вместо обычной прививки пока остается открытым.