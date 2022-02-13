Вирусолог заявил о возможной опасности назальной вакцины от COVID-19

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Вирусолог, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков предупредил, что назальная вакцина от коронавируса может быть опасна для организма.
В эфире YouTube-канала "Посоветуйте, доктор!" эксперт пояснил, что нос связан с мозгом обонятельным нервом. Именно по нему, по словам Чумакова, вирус или антиген может попасть в мозг. Он также отметил, что внутримышечные вакцины не задевают каких-либо важных органов.
В конце января в Москве начались клинические исследования назальной формы вакцины "Спутник V". Они проходят на базе университета имени Сеченова и двух городских поликлиник.
Активная фаза исследований продлится 180 дней. В ней примут участие порядка 400 добровольцев, которые за вакцинацию получат соответствующий сертификат и денежное вознаграждение.
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