Вирусолог оценил вероятность появления новых штаммов коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Появление новых штаммов коронавируса возможно, но маловероятно, поскольку такому сценарию мешают достаточно высокий уровень вакцинации населения Земли и большое количество переболевших, заявил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Об этом сообщает News.ru.
По его словам, к настоящему моменту вакцинацию от коронавируса прошло около 50% населения земного шара.
"За все два года пандемии появились четыре самых распространенных штамма – первоначальный "уханьский" вариант, "британский" штамм, не сильно отличавшийся от первого, даже более ослабленный, "Дельта" и теперь – "Омикрон". Целый ряд штаммов нашли в мире, не получивших распространения. Мы уже не те, что были два года назад", – пояснил Альтштейн.
Он отметил, что распространение "Омикрона" привело к повышению заболеваемости в четыре-пять раз, однако смертность снизилась на такие же значения. В настоящее время этот штамм является доминирующим в России – на его долю приходится свыше 70% всех установленных заражений. В то же время, по словам Альтштейна, антитела от "Омикрона" не защищают от других штаммов коронавируса.
Ранее иммунолог Владимир Болибок сообщил, что зараженные "Омикрон"-штаммом коронавируса стали жаловаться на симптомы повышенной чувствительности. Сильная боль в коже, мышцах и костях может проявиться даже при небольшом нажатии.
В свою очередь, иммунолог Николай Крючков рассказал, что гиперестезия может развиваться из-за поражения периферических нервов. Он добавил, что данный симптом и раньше встречался у зараженных коронавирусом.
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