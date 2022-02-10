Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

общество

05:52

Врач заявил, что иммунитет после "Дельта"-штамма не защищает от "Омикрона"

медицинаобщество

Фото: depositphotos/val.suprunovich

Переболевшие штаммом коронавируса "Дельта" не получат иммунную защиту против разновидности "Омикрон". Об этом заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью ТАСС.

Как объяснил специалист, отличие двух мутаций находится в той части вируса, где оказывают действие защитные антитела.

"Этот S-белок так изменился, что после "Дельты" можно болеть "Омикроном", а после "Омикрона" можно болеть "Дельтой", – сообщил Жемчугов.

Врач добавил, что прошедшие вакцинацию хорошо защищены от разновидности "Дельта", но уязвимы перед "Омикроном".

"Самым полным иммунитетом ко всем штаммам обладают люди, вакцинированные препаратами на основе "уханьского" штамма и переболевшие "Омикроном", – подытожил Жемчугов.

Ранее иммунолог Владимир Болибок сообщил, что зараженные "Омикрон"-штаммом коронавируса стали жаловаться на симптомы повышенной чувствительности. Сильная боль в коже, мышцах и костях может проявиться даже при небольшом нажатии.

В свою очередь, иммунолог Николай Крючков рассказал, что гиперестезия может развиваться из-за поражения периферических нервов. Он добавил, что данный симптом и раньше встречался у зараженных коронавирусом.

Москвичам рассказали о симптомах заражения "Стелс-Омикроном"

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать