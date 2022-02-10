Врач заявил, что иммунитет после "Дельта"-штамма не защищает от "Омикрона"

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Переболевшие штаммом коронавируса "Дельта" не получат иммунную защиту против разновидности "Омикрон". Об этом заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью ТАСС.
Как объяснил специалист, отличие двух мутаций находится в той части вируса, где оказывают действие защитные антитела.
"Этот S-белок так изменился, что после "Дельты" можно болеть "Омикроном", а после "Омикрона" можно болеть "Дельтой", – сообщил Жемчугов.
Врач добавил, что прошедшие вакцинацию хорошо защищены от разновидности "Дельта", но уязвимы перед "Омикроном".
"Самым полным иммунитетом ко всем штаммам обладают люди, вакцинированные препаратами на основе "уханьского" штамма и переболевшие "Омикроном", – подытожил Жемчугов.
Ранее иммунолог Владимир Болибок сообщил, что зараженные "Омикрон"-штаммом коронавируса стали жаловаться на симптомы повышенной чувствительности. Сильная боль в коже, мышцах и костях может проявиться даже при небольшом нажатии.
В свою очередь, иммунолог Николай Крючков рассказал, что гиперестезия может развиваться из-за поражения периферических нервов. Он добавил, что данный симптом и раньше встречался у зараженных коронавирусом.
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