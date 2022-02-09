Невролог объяснил появление при "Омикроне" симптома, приносящего сильную боль

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Симптомы гиперестезии, отмечаемые у больных "Омикроном", могут появиться из-за токсического воздействия вируса на нервные окончания и микроциркуляцию. Об этом со ссылкой на невролога и мануального терапевта Александра Евдокимова сообщает Life.ru.
Специалист пояснил, что гиперестезия – это повышенная чувствительность, способная вызвать у человека сильную боль. Она может проявиться и при других заболеваниях, однако при "Омикроне" носит весьма яркий характер.
"Омикрон" необычайно быстро размножается. За счет этого, по всей видимости, он быстро заполняет все жидкости и пространства человека и вызывает токсический эффект на нервные окончания. При этом температура не всегда высокая", – объяснил врач.
Евдокимов предположил, что гиперестезия – не самый страшный симптом "Омикрона", поскольку данный процесс обратим. Токсический эффект снимается парацетамолом или проходит сам по себе после выздоровления.
Более опасны, по мнению врача, скачки давления, которые также наблюдаются у пациентов с новым вариантом коронавируса. Этот симптом повышает риск развития инфарктов и инсультов.
Еще один неприятный симптом – нарушение опорно-двигательной системы. Пациенты с "Омикроном" часто жалуются на боли в спине или шее, а также головные боли. У людей, ранее уже имевших проблемы с опорно-двигательной системой, нередко наблюдаются серьезные ухудшения.
"В ходе "Омикрона" мы видим, что кровоток сильно ухудшается, все хронические заболевания обостряются. Обостряются они надолго. Человек уже "Омикроном" не болеет, а спина, голова, шея у него начинают сильно болеть", – рассказал невролог.
Он пояснил, что иммунитет человека не может справиться с этим штаммом коронавируса из-за высокой скорости его распространения и колоссального токсического эффекта.
Ранее иммунолог Владимир Болибок сообщил, что зараженные "Омикрон"-штаммом коронавируса стали жаловаться на симптомы повышенной чувствительности. Сильная боль в коже, мышцах и костях может проявиться даже при небольшом нажатии.
В свою очередь, иммунолог Николай Крючков рассказал, что гиперестезия может развиваться из-за поражения периферических нервов. Он добавил, что данный симптом и раньше встречался у зараженных коронавирусом.
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