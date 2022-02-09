В Роспотребнадзоре заявили, что постковидный синдром наблюдается у 30% детей

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Постковидный синдром у детей наблюдается в 10–30% случаев. Об этом заявил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Он подчеркнул, что ситуация принимает серьезный характер. По его словам, у каждого третьего ребенка отмечается разный постковидный синдром.
"И продолжительность симптомов также разнится, как у взрослых. Есть данные о том, что синдром сохраняется и полгода, а появились данные, что и до 12 месяцев может сохраняться. Поэтому нужно обратиться к реабилитологу", – цитирует Горелова ТАСС.
За последние сутки в России госпитализировали 20 178 человек с коронавирусом. Это на 0,03% меньше показателя предыдущего дня. Число госпитализаций увеличилось в 42 регионах. Снижение произошло в 42 субъектах, в 1 регионе ситуация осталась без изменений.
В РФ за минувшие 24 часа выявили 165 643 новых случая коронавируса. В Санкт-Петербург подтвердили 19 644 случая, в Московской области – 11 956, в Москве – 11 521, в Свердловской области – 5 904, в Красноярском крае – 5 748, в Нижегородской области – 5 744, в Пермском крае – 5 005.
В США просят приравнять постковидный синдром к инвалидности
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