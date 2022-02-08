Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:16

В Роспотребнадзоре рассказали, когда симптомы "Омикрона" проявляются у детей

общество

Фото: depositphotos/aksenovko

У детей симптомы "Омикрона" проявляются на второй или третий день после инфицирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.

По словам специалиста, у некоторых симптомы "Омикрона" могут проявляться в период до семи дней. Она отметила, что сейчас чаще болеют подростки 7–17 лет. Руженцова подчеркнула, что это связано с активным общением, контактами в школах.

При этом эксперт рассказала, что риск заболевания не зависит от пола ребенка. По ее словам, мальчики и девочки заражаются COVID-19 с одинаковой частотой.

Ранее Руженцова сообщила, что большинство детей переносят "Омикрон"-штамм коронавируса в легкой форме. Специалист объяснила, что при новом штамме у маленьких пациентов значительно сильнее выражены симптомы воспаления верхних дыхательных путей. В частности, речь идет о насморке, першении в горле, кашле, повышении температуры тела, слабости, головных болях и отсутствии аппетита.

Минздрав разрешил клинические исследования "КовиВака" с участием детей

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать