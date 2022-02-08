В Роспотребнадзоре рассказали, когда симптомы "Омикрона" проявляются у детей

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У детей симптомы "Омикрона" проявляются на второй или третий день после инфицирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.
По словам специалиста, у некоторых симптомы "Омикрона" могут проявляться в период до семи дней. Она отметила, что сейчас чаще болеют подростки 7–17 лет. Руженцова подчеркнула, что это связано с активным общением, контактами в школах.
При этом эксперт рассказала, что риск заболевания не зависит от пола ребенка. По ее словам, мальчики и девочки заражаются COVID-19 с одинаковой частотой.
Ранее Руженцова сообщила, что большинство детей переносят "Омикрон"-штамм коронавируса в легкой форме. Специалист объяснила, что при новом штамме у маленьких пациентов значительно сильнее выражены симптомы воспаления верхних дыхательных путей. В частности, речь идет о насморке, першении в горле, кашле, повышении температуры тела, слабости, головных болях и отсутствии аппетита.
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