В Роспотребнадзоре рассказали, когда симптомы "Омикрона" проявляются у детей

Фото: depositphotos/aksenovko

У детей симптомы "Омикрона" проявляются на второй или третий день после инфицирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.

По словам специалиста, у некоторых симптомы "Омикрона" могут проявляться в период до семи дней. Она отметила, что сейчас чаще болеют подростки 7–17 лет. Руженцова подчеркнула, что это связано с активным общением, контактами в школах.

При этом эксперт рассказала, что риск заболевания не зависит от пола ребенка. По ее словам, мальчики и девочки заражаются COVID-19 с одинаковой частотой.

Ранее Руженцова сообщила, что большинство детей переносят "Омикрон"-штамм коронавируса в легкой форме. Специалист объяснила, что при новом штамме у маленьких пациентов значительно сильнее выражены симптомы воспаления верхних дыхательных путей. В частности, речь идет о насморке, першении в горле, кашле, повышении температуры тела, слабости, головных болях и отсутствии аппетита.

