Вирусолог рассказал, когда лучше вакцинироваться после "Омикрона"

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Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, что вакцинироваться после перенесенного "Омикрон"-штамма коронавируса лучше спустя полгода.

Он пояснил "Газете.ру", что выработанных антител будет достаточно для защиты организма от других вариантов вируса. При этом Волчков рекомендовал сразу после выздоровления сделать прививку пожилым людям, поскольку у них иммунитет недостаточно эффективен против патогенов.

Эксперт также отметил, что большинство переболевших "уханьским" вариантом коронавируса не заражаются "Дельтой" и "Омикроном" или переносят заболевание в легкой форме.

Ранее специалисты заявили, что антитела, которые выработались после заражения "Омикроном", не спасут от остальных штаммов коронавируса. Это связано с тем, что при новом варианте инфекция проходит локализовано, поэтому в плазме крови образуется сравнительно небольшая концентрация антител, что несопоставимо с иммунитетом от той же "Дельты".

