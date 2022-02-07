Ученые нашли способ в 9 раз снизить риск смертельного исхода при COVID-19

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Ученые из Университета Бар-Илан и Медицинского центра Галилеи в Израиле выяснили, что недостаток витамина D в организме способен в девять раз повысить риск тяжелого течения коронавируса и смерти от него. Об этом сообщает газета Times of Israel.

По словам специалистов, витамины не способны заменить вакцины, но могут избавить от тяжелых последствий коронавирусной инфекции. По итогам исследования выяснилось, что 26% случаев из тех, в которых пациенты испытывают недостаток витамина D, заканчиваются госпитализацией или летальным исходом. Среди тех, у кого подобных проблем не наблюдается, данный показатель не превышает 3%. При недостатке витамина D в 14 раз повышается риск тяжелого течения COVID-19.

Ученые полагают, что это обусловлено свойством витамина D стимулировать иммунитет и защищать организм от вирусов, которые атакуют его через дыхательную систему. Уточняется, что исследование проводилось до появления штамма коронавируса "Омикрон", однако его выводы применимы и к данному варианту.

Ранее специалисты заявили, что антитела, которые выработались после заражения "Омикроном", не спасут от остальных штаммов коронавируса. Это связано с тем, что при новом варианте SARS-CoV-2 инфекция проходит локализованно, поэтому в плазме крови образуется сравнительно небольшая концентрация антител, что несопоставимо с иммунитетом от той же "Дельты".

