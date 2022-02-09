Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В России госпитализировали 20 178 человек с коронавирусом. Это на 0,03% меньше показателя предыдущего дня, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Число госпитализаций увеличилось в 42 регионах. Снижение произошло в 42 субъектах, в 1 регионе ситуация осталась без изменений. За сутки выздоровели 97 163 человека, при этом скончались 669.
В РФ за минувшие 24 часа выявили 165 643 новых случая коронавируса. В Санкт-Петербурге подтвердили 19 644 случая, в Московской области – 11 956, в Москве – 11 521, в Свердловской области – 5 904, в Красноярском крае – 5 748, в Нижегородской области – 5 744, в Пермском крае – 5 005.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 13 330 769 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 337 390 летальных исходов, выздоровели 10 803 305 человек.
Ранее заведующий лабораторией биотехнологии Института вирусологии имени Ивановского НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Сергей Альховский спрогнозировал этапы дальнейшей эволюции COVID-19. По его словам, появление "Омикрон"-штамма коронавируса говорит о том, что COVID-19 движется в направлении повышения трансмиссивности и снижения патогенности.
Россияне с 21 февраля смогут получить QR-код по результатам теста на антитела
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