Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В России госпитализировали 20 178 человек с коронавирусом. Это на 0,03% меньше показателя предыдущего дня, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Число госпитализаций увеличилось в 42 регионах. Снижение произошло в 42 субъектах, в 1 регионе ситуация осталась без изменений. За сутки выздоровели 97 163 человека, при этом скончались 669.

В РФ за минувшие 24 часа выявили 165 643 новых случая коронавируса. В Санкт-Петербурге подтвердили 19 644 случая, в Московской области – 11 956, в Москве – 11 521, в Свердловской области – 5 904, в Красноярском крае – 5 748, в Нижегородской области – 5 744, в Пермском крае – 5 005.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 13 330 769 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 337 390 летальных исходов, выздоровели 10 803 305 человек.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии Института вирусологии имени Ивановского НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Сергей Альховский спрогнозировал этапы дальнейшей эволюции COVID-19. По его словам, появление "Омикрон"-штамма коронавируса говорит о том, что COVID-19 движется в направлении повышения трансмиссивности и снижения патогенности.