Вирусолог спрогнозировал этапы дальнейшей эволюции COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Появление "Омикрон"-штамма коронавируса говорит о том, что COVID-19 движется в направлении повышения трансмиссивности и снижения патогенности. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заведующего лабораторией биотехнологии Института вирусологии имени Ивановского НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Сергея Альховского.
Он отметил, что будет лучше, если большая часть населения приобретет иммунитет, переболев легко. "Омикрон" может быть полезным, подчеркнул Альховский, и с точки зрения эволюции вируса.
"Может быть, появление других вариантов, которые тоже будут иметь сниженную патогенность, в конце концов вытеснит штаммы, которые вызывают тяжелые заболевания, и мы будем жить с этим вирусом, как мы живем с другими сезонными коронавирусами, которые вызывают обычный насморк", – пояснил эксперт.
Альховский считает, что "Омикрон" будет не последним штаммом, а для обозначения будущих вариантов потребуется весь греческих алфавит.
Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил, что маски перестанут быть элементом гардероба после летнего сезона. При этом он напомнил, что маски защищают не только от коронавируса, но и от гриппа и других респираторных заболеваний. Однако Зверев подчеркнул, что ношение масок на улице является бессмысленным.
Россияне с 21 февраля смогут получить QR-код по результатам теста на антитела
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